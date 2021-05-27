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    سياسة


    رئيس الوزراء علي أسدوف يصل الى مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]

    مينسك، 27 مايو، أذرتاج

    من المخطط عقد اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة بمدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروس 28 مايو.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف وصل الى مينسك 27 مايو للمشاركة في الاجتماع.

    عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء علي أسدوف يصل الى مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة
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    رئيس الوزراء علي أسدوف يصل الى مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة