نشر كتاب "الحكايات الأذربيجانية" باللغة الهولندية في مملكة نيدرلاند

لاهاي، 28 مايو، أذرتاج

صدر كتاب "الحكايات الأذربيجانية" باللغة الهولندية في مملكة نيدرلاند.

أفادت أذرتاج أن الكتاب نشر بمبادرة من سفارة أذربيجان في مملكة نيدرلاند ولجنة الدولة للعمل مع المغتربين وتنظيمهما ودعمهما. شارك ممثلو الجاليتين الأذربيجانية والتركية في البلاد في ترجمة حكاياتنا الخيالية من الأذربيجانية إلى الهولندية وإعداد الرسوم التوضيحية الملونة بالصبغة الوطنية ونشر مجموعة من القصص الخيالية في دار النشر. يتضمن كتاب الحكايات الخيالية من حكايات اذربيجانية قديمة مثل "القزم" و"فاطمة الجميلة" و"المعلم وتلميذه" و"أحمد الكسلان" و"داشدمير".

يأتي نشر أول كتاب من الحكايات الأذربيجانية في نيدرلاند عشية يوم 28 مايو - يوم الجمهورية. يتوخي عقد حفل إشهار الكتاب في متحف الأطفال في لاهاي.

سيُعرض كتاب "الحكايات الأذربيجانية" في 1 يونيو - يوم الطفل العالمي على رياض الأطفال والمدارس ومستشفيات الأطفال ومدارس إعادة التأهيل ومراكز العلوم والثقافة والمكتبة الملكية ومكتبة البرلمان ووزارة التعليم وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية.

نظراً لاستخدام اللغة الهولندية جزئياً في بلجيكا وسورينام وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ستقوم السفارة بتوزيع الكتاب في تلك البلدان. في المستقبل، سيتم استغلال إمكانيات النشطاء الأذربيجانيين الذين يعيشون في نيدرلاند والدول المجاورة في تنفيذ مشاريع مماثلة.