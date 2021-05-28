أغدام، 28 مايو، أذرتاج عرض 28 مايو اليوم على رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الخطة الرئيسية لمدينة أغدام. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة اجتمع في البداية مع ممثلي مجتمع محافظة أغدام. وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع. ثم شارك رئيس الدولة في حفل وضع حجر الأساس لإعادة إعمار المدينة وزرع شجرة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف شارك في حفل وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مدينة أغدام واجتمع بممثلي مجتمع المحافظة

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