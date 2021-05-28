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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 539 ألف شخص

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:١٤]

    باكو، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 3 ملايين و494 ألف و758 شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع 539 ألف و384 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 168 مليون و40 ألفا و871 شخص.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

    وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

    أصيب 33 مليونا و9 آلاف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (27.5 مليون) والبرازيل (16.3 مليون) وفرنسا (5.6 مليون) وتركيا (5.2 مليون) وروسيا (5 مليون).

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 539 ألف شخص
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