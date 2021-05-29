الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مبنى اداري جديد لوزارة الاقتصاد
AzerTAg.az
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٦]
باكو، 29 مايو، (أذرتاج)
تم تدشين مبنى اداري جديد لوزارة الاقتصاد في 29 مايو.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر حفل الافتتاح.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣١]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٣:١٤]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٣:١١]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٠٧]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:١٣]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٠٧]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٢٠]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٢٤]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٢:١٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١١:٥٤]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١١:٢٢]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١١:١٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٠:٥٤]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٨:١١]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٣:١٢]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٩]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١١:٥٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١١:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك