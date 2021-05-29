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    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مبنى اداري جديد لوزارة الاقتصاد

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٦]

    باكو، 29 مايو، (أذرتاج)

    تم تدشين مبنى اداري جديد لوزارة الاقتصاد في 29 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر حفل الافتتاح.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مبنى اداري جديد لوزارة الاقتصاد
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