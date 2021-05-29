اليابان تعلن منحة دراسية للسنة الدراسية 2021-2022

باكو، 29 مايو (أذرتاج)

أعلنت اليابان برنامج المنحة الدراسية اليابانية (MEXT) للسنة الدراسية 2021-2022. تتسلم السفارة اليابانية في أذربيجان الوثائق المطلوبة للمنحة الدراسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة الدراسية يعرض في 3 اتجاهات وتشمل كل مراحل التعليم العالي. يستمر قبول الطلبات للدراسة حتى 31 مايو.

يمكن التعرف على تفاصيل المنحة الدراسية في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.