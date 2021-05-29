اليابان تعلن منحة دراسية للسنة الدراسية 2021-2022
AzerTAg.az
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢١]
باكو، 29 مايو (أذرتاج)
أعلنت اليابان برنامج المنحة الدراسية اليابانية (MEXT) للسنة الدراسية 2021-2022. تتسلم السفارة اليابانية في أذربيجان الوثائق المطلوبة للمنحة الدراسية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة الدراسية يعرض في 3 اتجاهات وتشمل كل مراحل التعليم العالي. يستمر قبول الطلبات للدراسة حتى 31 مايو.
يمكن التعرف على تفاصيل المنحة الدراسية في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.
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