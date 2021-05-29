أذربيجان: تطعيم 38 ألف و889 شخص بلقاح كورونا في 29 مايو

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 ألفا و889 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 29 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 34 ألفا و8 أشخاص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4881 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و208 ألف و74 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و313 ألف و364 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و894 الف و710 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.