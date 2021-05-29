زيادة واردات تركيا من الغاز الأذربيجاني

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان أكثر من 1.07 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن حجم الغاز الأذربيجاني المصدر إلى تركيا زاد 16 في المائة خلال شهر مايو قياسا إلى نفس الشهر من العام السابق. احتلت أذربيجان المرتبة الثانية في قائمة البلدان المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركي. أما روسيا فأكبر مصدر للغاز الطبيعي في تركيا (2.58 مليار متر مكعب) خلال شهر مارس.

يذكر ان تركيا الغاز الطبيعي الأذربيجاني تستورد عبر خط أنابيب جنوب القوقاز (باكو - تبليسي - أرضروم) وتاناب. بلغ متوسط القدرة اليومية لخط أنابيب جنوب القوقاز في العام الماضي 50.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. تم إنفاق ما يقرب من 13 مليون دولار في التشغيل ومليوني دولار في النفقات الرأسمالية على أنشطة الاستهلاك والإنتاج المستدامين وأنشطة خطوط الأنابيب الموسعة خلال العام.

وتنقسم اسهم شركة خط أنابيب جنوب القوقاز موزعة على شركات "بي بي" 28.8 في المائة و"AzSCP" 10 في المائة و"ممر الغاز الجنوبي" 6.7 في المائة و"بتروناس" 15.5 في المائة و"لوك أويل" 10 في المائة و"نيكو" 10 في المائة و"تباو" 19 في المائة.

لقد مر عامان من نقل أول غاز طبيعي تجاري من حقل "شاه دنيز -2" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا عبر خط أنابيب "تاناب". تم توفير مليارين متر مكعب من الغاز في السنة الأولى من توريد الغاز التجاري إلى تركيا عبر تاناب. وانتهت السنة الثانية من العمليات التجارية في 30 يونيو من هذا العام وفي ذلك التاريخ بلغ حجم الغاز الأذربيجاني المنقولة عبر تاناب 5.8 مليار متر مكعب. أما في الفترة المقبلة فسينقل خط الأنابيب 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. تبلغ الطاقة الحالية لخط الأنابيب حاليًا 16 مليار متر مكعب.

يجب الذكر أن ممر الغاز الجنوبي المؤلف من خطوط أنابيب جنوب القوقاز للغاز وأنابيب الغاز العابرة للأناضول (تاناب) وأنابيب الغاز العابرة للبحر الأدرياتيكي (تاب) يوصف بأكبر مجموعة من سلسلة خطوط أنابيب الغاز التي يتم تطويرها عبر العالم حاليا. وسينقل هذا الممر البالغ طوله 3500 كم غاز أذربيجان من حقل "شاه دنيز 2" إلى أوروبا عبورا من خلال أراضي جورجيا وتركيا ومن المخطط في المرحلة الابتدائية نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب منه إلى تركيا.

قد استكملت الأعمال لبدء نقل الغاز الطبيعي الأولي الى تركيا ضمن مشروع تاناب. وبدأ نقل أول غاز تجاري الى تركيا في "شاه دنيز 2" من 30 يونيو.

يذكر ان تشغيل خط أنابيب تاب الذي ينقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا بدأ في 15 نوفمبر من العام الماضي. بدأ النقل التجاري للغاز الطبيعي في 31 ديسمبر.