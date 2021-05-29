الرئيس إلهام علييف يرسم احالة ثلاثة مناجم الخامة في أذربيجان للدراسة والتنقيب والاستكشاف والاستغلال والاستخراج

باكو، 29 مايو، أذرتاج

وقع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 29 مايو 2021م اليوم على مرسوم في "دراسة وتنقيب واستكشاف واستغلال واستخراج ثلاثة مناجم الخامة في أذربيجان قاشقه شاي وائل باي طاش وأق دوز داغ.

أفادت أذرتاج أن منجم قاشقه شاي للخامة احيلت الى شركة أيتي باقر ذات المسؤولية المحدودة في تركيا ومنجمي ائل باي طاش وأق دوز داغ للخامة لشركة أرتوين معدن ذات المسؤولية المحدودة التركية لاغراض الدراسة والتنقيب والاستكشاف والاستغلال والاستخراج لمدة 30 سنة على اساس عقد بما يوافق مع القوانين الأذربيجانية التي تسوي العلاقات الخاصة بالاستفادة من بطن الارض.

وكلف المرسوم وزارة البيئة والثروة الطبيعية بتحرير مشاريع عقود خاصة باحالة المناجم الثلاثة المذكورة خلال مدة اقصاها 3 اشهر وتوقيعها مع شركتي أيتي باقر ذات المسؤولية المحدودة وأرتوين معدن ذات المسؤولية المحدودة التركيتين المذكورتين بعد توفيقها مع الرئيس الأذربيجاني.