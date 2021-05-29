انشاء منفذ حدودي جديد بين ايران وأذربيجان

طهران، 29 مايو، أذرتاج

قال محمد رضا بور محمدي والي ولاية أذربيجان الشرقية الايرانية إن تدشين منفذ حدودي جديد بين ايران وأذربيجان يتيح بمزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين الدولتين المجاورتين والصديقتين.

أفادت أذرتاج عن بور محمدي قوله في اجوبة له عن اسئلة صحفيين في تبريز إن المنفذ الحدودي الجديد سوف يدشن قرب جسر خدافرين في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال.

واوضح أن التدابير اللازمة بتنفيذ ذلك قد حققت ويهتم مسؤولو كلتا الدولتين بانشاء المنفذ الحدودي الجديد وزاد:

"إن المنفذ الحدودي الجديد يواكب مع مصالح الشعبين والدولتين. تنمية العلاقات بين أقاليم كلتا الدولتين تخدم لمزيد من تحسين الاوضاع الاجتماعية للأهالي القاطنين في المنطقة الحدودية."

كتانوف مراسل أذرتاج