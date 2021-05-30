أذربيجان: تسجيل 141 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 486 مصاب

باكو، 30 مايو، أذرتاج

سجلت إصابة 141 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 486 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

أفادت أذرتاج عن بيان مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 333 ألف و 864 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 324 ألف و103 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4907 مريض منهم ويستمر علاج 4854 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و509 ألف و174 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5535 فحص طبي.