أذربيجان: تطعيم 44735 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 30 مايو، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 44 ألفا و 735 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 30 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 37414 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5321 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و 252 ألف و 809 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و 352 ألف و 778 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و 900 الف و 31 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.