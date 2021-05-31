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    ثقافة


    إطلاق تلفزيون “MEDIA TURK TV” المشترك في الإنترنت للعالم التركي

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٧]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    يهدف تلفزيون "ميديا تورك" تي في المشترك إلى أن يكون جسراً إعلامياً للعالم التركي سيتناول تلفزيون "ميديا تورك" تي في المساحة الشاسعة التي يسكنها الأتراك. إلى جانب الدول التركية المستقلة - أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان، سيغطي جميع المناطق المكتظة بالسكان الأتراك.

    تفيد أذرتاج أن الشتات والبرلمان والسياسة والتعليم والأدب والثقافة والإعلام والتاريخ والاقتصاد والصحة في العالم التركي ستنعكس في هذه القناة.

    مؤسسا التلفزيون هما النائب جوانشير فيزييف والصحفي الفخري إلشاد إيوازلي ورئيس التحرير الصحفية الشابة نازرين عبدول.

    وقال جوانشير فيزييف في حديثه عن إنشاء قناة "ميديا تورك" وأهدافها إن إطلاق القناة في 28 مايو ليس بمصادفة. في مثل هذا اليوم من عام 1918، أعلن عن إنشاء أول جمهورية في العالم التركي - جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

    ستعمل هذه القناة التلفزيونية على الإنترنت التي أعلنا عنها على تحقيق أحلام العالم التركي حول المستقبل المشترك. في الوقت الحالي، ستعمل "ميديا تورك" كجهاز التلفزيون على الإنترنت بدعم مادي ومعنوي من مواطنينا الذين يعيشون في جميع الدول التركية. أنا متأكد من أن هذه القناة ستصبح مركزاً جذباً ليقرب أتراك العالم بعضهم من البعض وأخيراً، يجعلهم يفرحون في الحب المتبادل".

    وأشار المؤسس المشارك للقناة إلشاد إيوازلي إلى أن المنصة ستكون مركزاً للفكر ومنزلاً للصحفيين من العالم التركي: تم إنشاء "ميدياتورك" لخدمة العالم التركي. سنحاول أن نكون صوت الجاليات التركية في العالم. هناك طريق طويل لنقطعه. سنحتاج إلى دعم كل تركي في العالم على هذا الطريق ".

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