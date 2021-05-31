الحكومة الجورجية تضع شروطاً جديدة لدخول البلد برا

تبليسي، 31 مايو، أذرتاج

وضعت الحكومة الجورجية شروطاً جديدة لأولئك الذين يدخلون البلاد عبر الحدود البرية. سيُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى جورجيا برا تقديم شهادة تؤكد النتيجة السلبية لاختبار فيروس كورونا والذي تم إجراؤه خلال الـ 72 ساعة الماضية.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد جاء من رئيس المركز الوطني الجورجي للسيطرة على الأمراض والصحة العامة أميران جامكريليدزي.

وقال أميران جامكريليدزي إن الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا سيتعين عليهم تقديم نفس الشهادة وقال "بدون شهادة لن يُسمح لأي شخص بدخول جورجيا عبر الحدود البرية".

وأشار رئيس المركز إلى أن فتح الحدود البرية سيزيد من عدد زوار جورجيا وهذا ما قد يؤدي إلى زيادة الإصابات. "لذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية. وقال "سيُنصح للأشخاص الذين يزورون البلاد بالخضوع لفحوصات طبية منتظمة".

ستفتح جورجيا حدودها البرية للأجانب اعتبارًا من 1 يونيو.