إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والهند في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 4 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و383.6 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليار و56.9 مليون دولار والى الهند 349.6 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليارين و508.6 مليون دولار ومع تركيا مليار و594.4 مليون دولار ومع روسيا 839.7 مليون دولار.