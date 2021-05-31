  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.2 مليار دولار

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٠٧]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في مارس 3 مليارات و224.9 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 998.4 مليون دولار من الواردات ومليارين و226.4 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.2 مليار دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٤٥‎]
    بحث خدمات النقل والاتصالات السلكية والأقمار الصناعية بين أذربيجان وتركيا
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:١٥‎]
    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.2 مليار دولار