حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.2 مليار دولار

رئيس الوزراء الأذربيجاني يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

"ماذا كان الجنود الارمن يفعلون في قرية كلبجار الأذربيجانية منتصف الليل 27 مايو؟ لأي شيء كانوا يزرعون ألغاما هناك؟"