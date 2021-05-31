حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.2 مليار دولار
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في مارس 3 مليارات و224.9 مليون دولار امريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 998.4 مليون دولار من الواردات ومليارين و226.4 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.
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