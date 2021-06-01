بحيرة جانداركول الساحرة الحدودية في اذربيجان - فيديو

أغستافا، 1 يونيو، رسلان نوروز أوغلو، أذرتاج تعد بحيرة جانداركول في مقاطعة أغستافا من إحدى النقطتين النائيتين لغرب بلادنا. تمر الحدود بين أذربيجان وجورجيا في منتصف هذه البحيرة. تقع البحيرة على ارتفاع 291.4 مترًا فوق مستوى سطح البحر. عمقها حوالي 4 أمتار. هناك معلومات مثيرة للاهتمام حول بحيرة جانداركول في المصادر التاريخية.

تفيد أذرتاج أنه تم تسجيل البحيرة كموقع جغرافي على خرائط جنوب القوقاز في عامي 1823 و1880. ومياه البحيرة عذبة أيضاً. يفوق القصب وعشب القصب بين نباتات البيحرة.

تتراوح درجة حرارة الماء في البحيرة بين 30 و32 درجة في الصيف و3 درجات تحت الصفر في الشتاء. نادراً ما تتجمد البحيرة خلال أشهر الشتاء شديدة البرودة. لا توجد مجار طبيعية ثابتة. تتغذى البحيرة بشكل أساسي بمياه الأنهار التي تجلبها سواقي الصرف التي تدخل أنظمة الري في ساقية "خان" أو ساقية وحوض غارداباني، وكذلك المياه الجوفية والنهرية والمطرية.

في بحيرة جانداركول أكثر من 20 نوعاً من الأسماك. تم العثور هنا على الأسماك من أنواع الكارب والباربل والشبوط والأمور الأبيض وكرامولا. يحظر صيد السمك هنا.

يُعتقد أن اسم البحيرة مرتبط باسم "شافلي جاندار" الذي حكم أذربيجان وآران في 1140-1146 وقبيلة جاندار التركية التي ينتمي إليها. هذه القبيلة هي إحدى المجتمعات التي لعبت دوراً مهماً ليس فقط في جنوب القوقاز، ولكن أيضاً في تشكيل وتطوير الدولة العثمانية.

أقرب بلدة في الجزء الأذربيجاني من جانداركول هي قرية آغ كول في مقاطعة أغستافا، والقرية الساحلية الأخرى على الجانب الجورجي هي قرية جاندار في مقاطعة غارداباني. تتمتع هذه البحيرة بإمكانيات كبيرة لتطوير السياحة أيضاً. في المستقبل، قد تصبح واحدة من مناطق الجذب السياحي. توجد آثار قره دوز وقره بيغ وساريبور العائدة إلى عهدي "آشل" و"موستي" حول جانداركول. هناك أيضاً 9 آثار من نوع التلال تنتمي إلى مجمع كهف كيشيكجي داغ بالقرب من جانداركول.