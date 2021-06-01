بدء تطبيق برنامج " الريشة الطائرة " Shuttle Time" " لأول مرة في أذربيجان

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

بدأ تطبيق برنامج الريشة الطائرة بعنوان " Shuttle Time" لأول مرة في بلادنا في إطار مشروع “منحة العضوية في الاتحاد العالمي للريشة الطائرة” بموجب التعاون المشترك بين اتحاد كرة الريشة الأذربيجاني والاتحاد العالمي لكرة الريشة.

تفيد أذرتاج عن عقد دورات تدريبية لمدة 4 أيام لمعلمي الرياضة لأول مرة في مدينة لانكران في إطار البرنامج. اكتسب المشاركون المعرفة النظرية والعملية بكرة الريشة. في الأيام المقبلة، سينظم برنامج " Shuttle Time " في غوسار (1-4 يونيو) وباكو (8-11 يونيو) وسومغاييت (15-18 يونيو) وكنجه (22-25 يونيو) .

الهدف الرئيسي من المشروع هو تحقيق شعبية كرة الريشة في بلدنا وإثارة الاهتمام بهذه الرياضة بين أطفال المدارس وتدريب مدربي تنس الريشة الشباب.

يتم تنفيذ برنامج " Shuttle Time " بدعم من الاتحاد العالمي لكرة الريشة والاتحاد الأوروبي لكرة الريشة واللجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية أذربيجان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم.