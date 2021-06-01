وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دميرجيدام المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠١]
باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دميرجيدام المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1622527643251773401.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٥٧]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
٣٠.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:١٢]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٥٧]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٤]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١١:٥٧]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٣٠.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٢]
٣٠.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٥٨]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٤:١٧]
٣٠.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٩]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك