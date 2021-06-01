  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دميرجيدام المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠١]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دميرجيدام المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1622527643251773401.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دميرجيدام المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٥‎٧]
    وزارة الدفاع تعلن إنزال طائرة بدون طيار خاصة بقوات أرمينيا المسلحة
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    باكو تستضيف جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ13 رفيع المستوى
    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:١٢]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو لقرية حاجي اسحاقلي بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني – فيديو
    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو لقرية أسريك بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني – فيديو
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دميرجيدام المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)