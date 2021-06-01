صندوق النفط نقل 312.7 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 312.7 مليون دولار خلال شهر مايو من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.

يذكر ان صندوق النفط نقل 509.9 مليون دولار الى ميزانية الدولة خلال العام الماضي.