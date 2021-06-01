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    وزير النقل والبنية التحتية التركي: نخطط لاستكمال بناء "طريق النصر" في آغسطس المقبل

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٦]

    خوجاوند، 1 يونيو، أذرتاج

    اجرينا اليوم تحليلات في أراضي قره باغ المحررة من الاحتلال الأرميني مع رشاد نابييف وزير النقل والاتصالات والتقنية العالية في أذربيجان. في الوقت الحاضر يتم النظر الي أعمال في غاية الأهمية في هذه الأراضي. ونحن سعداء بذلك للغاية.

    أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرا إسماعيل أوغلو.

    "إننا سنستخدم المعرفة و المهارات و الخبرة التي اكتسبناها في تركيا لإعمار الأراضي المحررة. كلما كانت ممرات النقل ذات أساس قوي، كلما ازدهر اقتصاد البلاد و أصبح أكثر حيوية. بالطبع يعد إنشاء السكك الحديدية والطرق السريعة هنا مهمًا جدًا لبلدنا من حيث الخدمات اللوجستية. وسوف توقع الدولتان الشقيقتان بعد ذلك علي مشاريع كبيرة في ميدان الموصلات. وسوف نقدم مساهماتنا الخاصة في البناء والاقتصاد و التطور للمنطقة. ويخطط القائمون علي انشاء "طريق النصر" الاستمرار في العمل حتي شهر أغسطس من هذا العام."

     

    AZERTAG.AZ :وزير النقل والبنية التحتية التركي: نخطط لاستكمال بناء "طريق النصر" في آغسطس المقبل
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