استكمال بناء طريق أحمد بيلي - هوراديز - مينجيفان – أغباند السريع بحلول 2023م

فضولي، 1 يونيو، أذرتاج

سيستكمل بناء طريق أحمد بيلي – هوراديز – مينجيفان – أغباند السريع في يونيو 2023م.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها مديرة مشروع "كاليون هولدنج" ناهض يلدريم في أذربيجان.

حيث ذكر أنه تم تكليف شركة "كاليون هولدينج" بتنفيذ مشاريع مهمة في المناطق الأذربيجانية التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني.

أحد هذه المشاريع هو طريق أحمد بيلي - هوراديز - مينجيفان - أغباند السريع الذي يبلغ طوله 124 كم، أما الأخر فهو خط سكك حديد هوراديز - مينجيفان – أغباند الذي يبلغ طوله 114 كم. وسوف يتم مد الطريقين علي طول نهر أراز وحتى الحدود الأرمينية. وهذا الطريق الذي ستنشئه أرمينيا سيكون أهم طريق تجاري وسياحي مباشرًة من إغدير إلي باكو الى جانب طريق بطول 170 كم الذي يمر عبر ناختشيفان.

وأكد ناهض يلدريم أن "إزالة الألغام في هذه المنطقة هي المشكلة الأساسية التي قد نواجهها. لذالك فإن إزالة الألغام من الأراضي المحررة بالنسبة لنا هو شيء في غاية الأهمية. لأننا لا نريد أن يتعرض أي من موظفينا لأذى أثناء تشييد هذا الطريق. بمجرد الانتهاء من إزالة الألغام، سنعمل مع جميع موظفينا لإكمال الطريق في أقرب وقت ممكن."