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    لقاء رئيس الوزراء الاذربيجاني بالسفير التركي الجديد في أذربيجان جاهد باغشي

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٣]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    التقي رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف بالسفير فوق العادة و المفوض الذي تم تعيينه مؤخرًا سفيراً لتركيا في أذربيجان جاهد باعشي في 31 مايو من هذا العام. حيث قال المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء لأذرتاج إنه في تلك المقابلة تم التأكيد بكل سرور على التطور الناجح للعلاقات الأذربيجانية التركية في جميع المجالات، كما تم مناقشة آفاق تطوير التعاون المفيد.

    وقد أعرب رئيس الوزراء عن تمنيه التوفيق للسفير التركي خلال فترة عمله في أذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء رئيس الوزراء الاذربيجاني بالسفير التركي الجديد في أذربيجان جاهد باغشي
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