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    ثقافة


    افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٩]

    اسطنبول، 1 يونيو، أذرتاج

    أقيمت مراسم افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" بإسطنبول في 31 مايو.

    أفادت أذرتاج أنه يتم تنظيم معرض " أرتكونتاكت اسطنبول معاصر انجاسنات مركزي" في مركز أوراسيا للفنون والمعارض في إسطنبول.

    وقد حضر الحدث الذي أقيم بشكل مناسب لقواعد الجائحة عدد محدود من المشاركين. ومن المتوقع أن يشارك في المعرض هذا العام وفد من حوالي 5 دول والذي سيضم أعمالًا لفنانين اجانب ومحليين يعيشون في تركيا بشكل دائم. يُعرض في هذا الحدث ما يقارب عشرة آلاف عمل لحوالي ألف شخص من جميع أنحاء العالم من بينها اللوحات والأعمال المنحوتة أيضا.

    وقد أقيم في " الفنون المعاصرة " الذي يعتبر أكبر معارض الفن في العالم جناح باسم "أذ أرت" لمجموعة من الفنانين الأذربيجانيين الذين يعيشون في تركيا. يتم عرض ما يقارب 100 لوحة لخمسة عشر رسام أذربيجاني يعيشون في تركيا.

    تم تأجيل المعرض المقرر عقده في عام 2020 بسبب جائحة كرونا.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول
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    افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول