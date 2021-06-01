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    اقتصاد


    زيادة القاعدة النقدية

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 يونيو 13 مليارا و856.8 مليون مانات.

    أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 575.2 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة القاعدة النقدية
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