زيادة القاعدة النقدية
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٥]
باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 يونيو 13 مليارا و856.8 مليون مانات.
أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 575.2 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.
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