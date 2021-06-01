زيادة القاعدة النقدية

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 يونيو 13 مليارا و856.8 مليون مانات.

أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 575.2 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.