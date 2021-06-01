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    العثور على أسلحة ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠١]

    خوجاوند، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    قال القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده لوكالة اذرتاج ان افراد قسم الشرطة عثروا اثناء تفقدهم المآوي والخنادق التي كانت للعدو قبل انسحابهم منها على 12 رشاش وقاذفة قنابل وقنبلة يدوية.

    AZERTAG.AZ :العثور على أسلحة ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند
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    العثور على أسلحة ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند العثور على أسلحة ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند