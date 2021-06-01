أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليار و346.5 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في أبريل

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و346.5 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 200.1 مليون دولار خلال نفس الشهر.