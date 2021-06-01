أذربيجان: تسجيل 176 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 475 مصاب

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 176 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 475 مصاب هذا المرض وتوفي 8 أشخاص مصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و132 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 325 ألف و40 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4921 مريض منهم ويستمر علاج 4171 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و523 ألف و638 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9649 فحص طبي.