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    أذربيجان: تطعيم 60 ألف شخص بلقاح كورونا في 1 يونيو

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 59 ألفا و499 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 1 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 51940 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و7559 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و312 ألف و715 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و404 ألف و898 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و907 الف و817 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 60 ألف شخص بلقاح كورونا في 1 يونيو
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