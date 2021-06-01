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    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ جميع الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٧]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا كتبته في تدوينتها في صفحتها بانستغرام الرسمية.

    كما جاء في التهنئة: "اليوم - 1 يونيو هو اليوم العالمي للطفل. أهنئ جميع الأطفال بصدق في هذا اليوم المشرق والجميل! أتمنى لكل طفل على وجه الأرض الصحة الجيدة والحب وأياما سعيدة وطفولة خالية من الهموم وحياة سعيدة! حفظ الله سبحانه وتعالى الأطفال حماية من كل الشرور!"

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ جميع الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل
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