حجم التجارة في باكو يتجاوز 6 مليار مانات خلال 4 أشهر

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بلغ حجم التجارة في العاصمة باكو خلال أشهر يناير - أبريل من العام الحالي 6 مليارات و723.1 مليون مانات بزيادة قدرها 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الإحصاء في مدينة باكو أن قيمة تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت 3 مليارات و545.7 مليون مانات بزيادة قدرها 2.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اما حجم تجارة المنتجات غير الغذائية فبلغت 3 مليارات و177.4 مليون مانات بزيادة نسبتها 0.7 في المائة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ذكرت إدارة الإحصاء أن 38.1 في المائة من السلع الاستهلاكية تم بيعها في الكيانات القانونية و45.6 في المائة في المنشئات التجارية التي تتبع لأصحاب المشاريع الفردية و16.3 في المائة في اسواق المنتجات بالعاصمة.