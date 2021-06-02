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    مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم

    ٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم في 2 يونيو من العام المقبل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان فريقنا سيواجه بيلاروس في الملعب الأولمبي الوطني في مينسك. ستبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت باكو.

    هذه هي المباراة الرابعة بين الفريقين. كانت الاجتماعات الثلاثة السابقة ودية. فاز الفريقان في كل مرة بأقل عدد من النقاط وانتهت مباراة واحدة بالتعادل - 2: 2.

    AZERTAG.AZ :مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم
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