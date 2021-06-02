مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥٧]
باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم في 2 يونيو من العام المقبل.
أفادت وكالة أذرتاج ان فريقنا سيواجه بيلاروس في الملعب الأولمبي الوطني في مينسك. ستبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت باكو.
هذه هي المباراة الرابعة بين الفريقين. كانت الاجتماعات الثلاثة السابقة ودية. فاز الفريقان في كل مرة بأقل عدد من النقاط وانتهت مباراة واحدة بالتعادل - 2: 2.
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