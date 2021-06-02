صندوق النفط يحصل على 62.1 مليون دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٩]
باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 62 مليونا و176 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال أشهر يناير – مايو.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.
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