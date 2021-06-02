تسليم أول دفعة من لقاح "كورونا واك" إلى كازاخستان من الصين

نور سلطان، 2 يونيو، أذرتاج

تُستخدم أربعة أنواع من لقاحات فيروس كورونا في كازاخستان. تم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 500 جرعة من لقاح "كورونا واك "(CoronaVac) إلى كازاخستان من الصين.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا البيان صدر عن وزير الصحة أليكسي تسوي.

تمت الموافقة على استخدام لقاح CoronaVac من قبل وزارة الصحة في كازاخستان وسيتم استخدامه جنباً إلى جنب مع لقاحات GazVacو Sputnik V وHayat-Vax

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أنه تم تطعيم حوالي 3.2 مليون شخص حتى الآن، ولا يوجد نقص في اللقاحات في البلاد.