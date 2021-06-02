المدعيان العامان لأذربيجان وتركيا يزوران مدينة كنجه

باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام وفد برئاسة المدعي العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف والمدعي العام للمحكمة العليا للجمهورية التركية بكير شاهين بزيارة مدينة كنجه اليوم في 2 يونيو.

أفادت وكالة اذرتاج ان المدعيين زارا في البداية ضريح الشاعر الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي.

خلال الزيارة، قاما بزيارة الى تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في الساحة المركزية بالمدينة ووضعا اكليلا من الزهور أمامه والى المنطقة التي تعرضت فيها كنجه للقصف من قبل القوات المسلحة الأرمينية خلال الحرب الوطنية.