صندوق النفط يحصل على 1.85 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الاذربيجاني على مليار و850.2 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2020 بلغت 3 مليارات و522.7 مليون دولار.