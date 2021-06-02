الجيش الاذربيجاني يتصدى لتوغل مجموعة من جنود الجيش الأرميني داخل أراضي أذربيجان

باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

توغل حوالي 40 مجندا للقوات المسلحة الارمينية بعمق 400 متر داخل أراضي أذربيجان في اتجاه قرية آرمودلو بمحافظة كلبجار الأذربيجانية الحدودية مع أرمينيا في الساعة الثامنة مساء 1 يونيو واستقروا في الاحداثيات الجغرافية (N 40°04′30″; E 45°54′42″) ، حسبما جاء في بيان تلقت نسخة منه وكالة أنباء أذرتاج من وزارة الدفاع وحرس الحدود في أذربيجان.

كما جاء في البيان ان القوات المسلحة الأذربيجانية طردت القوات المسلحة الارمينية من الأراضي الأذربيجانية نتيجة التدابير الفورية ودون تطبيق أي سلاح في العملية.

ان توغل القوات المسلحة الأرمنية الى أراضي أذربيجان عمل استفزازي جديد وتتحمل أرمينيا المسئولية التامة على هذا العمل. ويظهر الحادث مرة أخرى ان أرمينيا تضرب عرض الحائط بمناشدات المجتمع الدولي والجانب الاذربيجاني لحل مسألة الحدود عن طريق المحادثات والحوار وتسعى الى التصعيد على طول الحدود بين الدولتين.

ستواصل جمهورية أذربيجان تصديها بتدابير الحازمة لمحاولات انتهاك الحدود الأذربيجانية المتعارف عليها وتوغل القوات المسلحة الارمينية داخل أراضيها. يدعو الجانب الاذربيجاني أرمينيا للتحلي بالمسئولية والتزام حرمة حدود الدول المجاورة ووحدة أراضيها ويحذرها من استفزازات قد توتر الأوضاع في المنطقة.