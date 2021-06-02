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    أذربيجان: تسجيل 156 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 378 مصاب

    ٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 156 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 378 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و288 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 325 ألف و418 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4926 مريض منهم ويستمر علاج 3944 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و532 ألف و472 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8834 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 156 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 378 مصاب
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