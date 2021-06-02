الوفد الاذربيجاني في مينسك

مينسك، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام وفد برئاسة وزير الزراعة الأذربيجاني انام كريموف ورئيس وكالة اذربيجان للامن الغذائي قوشقار تاهمازلي بزيارة الى عاصمة جمهورية بيلاروس.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد الاذربيجاني شارك خلال الزيارة في حفل افتتاح معرض "بيلاقرو- 2021" الدولي المتخصص الحادي والثلاثين في مينسك.

شارك أكثر من 400 شركة من 16 دولة وبما في ذلك روسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وهولندا وإيطاليا وليتوانيا والصين والأردن وغيرها في المعرض الذي أقيم في المجمع الصناعي الصيني البيلاروسي في اطار أسبوع الصناعة الزراعية في مينسك في الفترة ما بين 1 - 5 يونيو. وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس وزراء بيلاروس ألكسندر سوبوتين ومسؤولون آخرون.

تعرف أعضاء الوفد الأذربيجاني على المنتجات والمعدات الزراعية المعروضة في الجناحين واهتموا بالابتكارات في مجالي تربية الحيوانات والزراعة.

ثم التقى وزير الزراعة الاذربيجاني إنام كريموف ورئيس وكالة أذربيجان للامن الغذائي قوشقار تاهمازلي مع وزير الزراعة والغذاء البيلاروسي إيفان كروبكو.

ناقش الطرفان قضايا التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وبيلاروس في القطاع الزراعي.

كما ناقشا تكامل أنظمة الرقابة البيطرية للبلدين والتدريب في هذا المجال والبحوث المشتركة والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية والغذائية وغيرها من القضايا.

استذكر الوزير إيفان كروبكو زيارة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى أذربيجان في شهر أبريل من هذا العام ولقائه مع الرئيس إلهام علييف وقال إن الرئيسين ناقشوا بالتفصيل عددا من القضايا المتعلقة باستعادة الأراضي المحررة في قاراباغ. في المستقبل، من الممكن الاستفادة من خبرة بيلاروس في تطوير الزراعة في قاراباغ وخاصة تجربة إنشاء المدن الزراعية.

ناقش الجانبان توسيع التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والأمن الغذائي ووضع خطة عمل مشتركة وتشكيل مجموعة عمل تتألف من ممثلين عن الوكالات ذات الصلة في أذربيجان وبيلاروس وغيرها من القضايا.

كما زار الوفد الأذربيجاني المؤسسات الصناعية "سنوف" و"جريتسكيفيتشي" و"نوفويا جيزن" ومصنع الطفل للأغذية وغيرها من الشركات الصناعية في بيلاروس.

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