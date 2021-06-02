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    أذربيجان: تطعيم 54 ألف شخص بلقاح كورونا في 2 يونيو

    ٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٥‎]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 54 ألفا و379 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 2 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 47876 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و6503 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و367 ألف و94 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و452 ألف و774 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و914 الف و320 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 54 ألف شخص بلقاح كورونا في 2 يونيو
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