باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جميلّي المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16226238725540961167.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جميلّي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده