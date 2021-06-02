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    مقطع فيديو لقرية آليكيخالي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية آليكيخالي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 19 أكتوبر من عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16226372056137226940.mp4

     

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية آليكيخالي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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