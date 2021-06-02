قواعد سلوك لدى المساجد وسائر المعابد على اساس توصيات مقر العمليات بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

تم تحددي قواعد سلوك واحترازية يجب الامتثال بها لدى المساجد وسائر المعابد على اساس توصيات مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني بشأن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن قواعد السلوك المحددة كالآتي:

1- وجوب تنظيم العبادات والطقوس الدينية بشرط عدم زيادة 50 في المائة من سعة المعابد الدينية التي تتيح العبادة للمتدينين في نفس الوقت مع تحديد عدد العابدين 50 عابدا داخل المعابد في نفس الوقت وذلك وفقا للفقرة الـ1ر2ر2 للقرار رقم 151 الصادر في 26 مايو عام 2021م عن مجلس الوزراء الأذربيجاني.

2- لا يسمح للمشاركة في اداء العبادات والطقوس الدينية إلا لمن يملك جواز كوفيد 19 المتضمن إما شهادة التطعيم وإما شهادة المناعة لمن أصيب بالفيروس وتعافى أداءها داخل المساجد والمعابد الاخرى ومن الممنوع احضار القاصرين الذين لا تتجاوز اعمارهم عن 14 سنة أماكن العبادة والطقوس الدينية.

3- ممنوع دخول الذين يشعرون بأعراض مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المساجد وسائر المعابد بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

4- يجب على الذين يأتون المساجد وسائر المعابد:

4-1- ابراز جواز كوفيد 19 المتضمن إما شهادة التطعيم وإما شهادة المناعة لمن أصيب بالفيروس وتعافى وارتداء قناع الوجه الواقي واستخدام المحلول المهطر وعدم التصافح،

4-2- التزام مسافة الابتعاد الآمن من كل الجهات الاربع قدر 5ر1 متر على الاقل مع توصية بزيادة المسافة اذا سمح المجال بذلك،

4-3- يجب أن يأتون المساجد وهم متوضئون وعند الحاجة الى التوضؤ فعليهم أن يستخدموا من المنادل الشخصية مع ضرورة اتيانهم بسجاد والتربة الحسينية،

4-4- ويجب على الذين ينوون أداء العبادة في المساجد او سائر المعابد أن يأتوها في أوقات الصلوات او الطقوس الدينية الاخرى ومغادرتهم المساجد والمعابد الاخرى عند انتهاء العبادات مع ضرورة الامتثال بقواعد التجمع فرقا وجماعات لدى الاماكن العامة.

5- الضرورات المطلوبة في المساجد والمعابد الاخرى:

5-1- آلة قسام حرارة الجسد والمحلول المطهر وأقنعة الوجه الواقية الاحتياطية،

5-2- وجوب تنفيذ اعمال التطهير والتعقيم مطلقا إثر كل عبادة جماعية مع ضرورة توفير التهوية الدائمة،

5-3- فحص جوازات كوفيد 19 لكل من يدخل المساجد والمعابد الاخرى وحرارة الجسد ولا يسمح بالدخول إلا لمن يوافق مع قواعد ومطالب نظام الحجر الصحي ،

5-4- من الواجد مراقبة جادة على تزويد الذين يدخولون المساجد والمعابد الاخرى بأقنعة الوجه الواقية وموافقة عددهم مع القواعد المحررة.

6- المراقبة على اجراء هذه القواعد مسؤول عنها أئمة المساجد ورؤساء الطوائف الدينية ومسؤولون عن سائر المعابد.

7- كل هذه القواعد تخدم لنية استئناف ظروف العبادات الحرة في القريب العاجل وهي مؤقتة.