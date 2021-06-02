الخارجية: ندعو أرمينيا للكف عن ارتكابها استفزازات في مناطق حدودية

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

علقت وزارة الخارجية على استفزاز تال لجأت اليه أرمينيا في منطقة حدودية في اراضي محافظة كلبجار الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج أن تصريح الخارجية جاء فيه ما يلي:

" تم التصدي لاستفزاز تال في اراضي قرية أرمودلو بمحافظة كلبجار الأذربيجانية قامت به قوات أرمينيا المسلحة في 1 يونيو عام 2021م طبقا لبيان مشترك صدر عن وزارة الدفاع وجهاز حرس الحدود حيث أن قوات أرمينيا المسلحة دخلت اراضي أذربيجان في مجموعة كان قوامها 40 مجندا مما جعل قوات أذربيجان المسلحة اتخذت تدابير عاجلة على الفور وبدون استخدام الاسلحة ما ضمن باخراجهم من اراضي البلد خلال مدة قصيرة.

لجوء أرمينيا الى ارتكاب استفزازات متتالية في الحدود الدولية يدل على اتخاذ هذا البلد خطوات لا تخدم سوى تصعيد حدة التوتر تصعيدا مستهدفا في المنطقة.

وإذ نشدد مرة اخرى على أن مثل هذه الاستفزازات مرفوض وأمر غير مقبول على الاطلاق مع الاشارة الى وجوب حل اختلافات الاراء الموجودة بشأن قضية الحدود عن طريق مباحثات بروحها. أذربيجان تؤيد بانطلاق عملية اعادة التخطيط والترسيم للحدود الدولية بين البلدين.

كما ندعو أرمينيا للامتثال بمبادئ القانون الدولي والتجنب من تصعيد التوتر في قضية الحدود والكف عن ارتكاب استفزازات في المناطق الحدودية."