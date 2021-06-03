مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان والصين

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 2 يونيو اليوم بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية الصين الشعبية سي جينبين.

أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين اشارا بارتياح الى تجاوز أذربيجان والصين الصعوبات بالصداقة الحقيقية وبالدعم المتبادل خلال جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ورفع الرئيس إلهام علييف شكره الى الرئيس الصيني على الدعم لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقيل إن أذربيجان والصين تتعاونان تعاونا ناجحا في مجالات السياسة والاقتصاد والنقل واللوجيستية. وذكر رئيس الدولة أن أذربيجان جاهزة لمزيد من تعزيز العلاقات مع الصين ورحب بمزيد من توسيع فعاليات شركات صينية في أذربيجان.

ونقل الرئيس إلهام علييف تهانيه المخلصة الى رئيس الصين سي جينبين بمناسبة الذكرى السنوية المئوية لتأسيس حزب الصين الشيوعي.

وشدد سي جينبين على أن العلاقات القائمة بين الصين وأذربيجان على وشك مرحلة تاريخية جديدة مبلغا أن كلا البلدين يطوران الصداقة التقليدية ويعمقان التعاون ويزيدان من الدعم المتبادل. واكد الرئيس الصيني أن أذربيجان شريكا واجب في تحقيق مبادرة "خط واحد طريق واحد" وان الصين تؤيد بطريق التنمية الذي اختاره الشعب الأذربيجاني.

واكد رئيسا الدولتين أن الذكرى السنوية الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2022م وهذا الحدث المهم سيتيح بمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وتناول رئيسا الدولتين اهمية التنسيق المشترك للفعاليات ضمن تنمية مشروع "خط واحد طريق واحد" والاستفادة من الامكانات الموجودة مع الاشارة الى ضرورة تعميق تعاون البلدين في مجالي النقل واللوجيستية وتشجيع انشاء ممرات نقل في آسيا الوسطى وأوروبا.

وابلغ سي جينبين استعدادهم لتشجيع الشركات الصينية على المزيد من الاستثمار في أذربيجان وتنمية التعاون في اطار مشاريع البنية التحتية. واضاف أن الصين تنوي استيراد المنتجات الخاصة ذات الجودة العالية من أذربيجان.

وتم التنويه خلال المكالمة الهاتفية الى جاهزية كلا البلدين لبذل جهود مشتركة من اجل تشجيع تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

واعرب رئيسا الدولتين عن دعمهما لسلامة اراضي بلديهما وسيادتهما عليهما.

وتمنى الرئيس إلهام علييف نجاحا لجمهورية الصين الشعبية في عمل تنظيم العاب بكين الاولمبية الشتوية والباراليمبية عام 2022م.