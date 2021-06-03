كامل باباييف: لودفيك مكريتشيان وأليوشا خسروفيان عذبانا كثيراً في الأسر

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

يجب محاسبة المجرمين الأرمن الذين عذبوا الأسرى الأذربيجانيين على أفعالهم. من بين المجرمين لودفيك مكريتشيان وأليوشا خسروفيان.

أفادت أذرتاج أن هذا البيان صدر عن كامل باباييف الذي تم استجوابه كضحية في محاكمة المسلحين الأرمنيين مكريتشيان لودفيك مكرتيشوفيتش وخسروفيان أليشا أراميسوفيتش الذين عذبا أسرى الحرب الأذربيجانيين وارتكبا جرائم أخرى في حرب قره باغ الأولى في محكمة مقاطعة ياسمال في باكو في 2 يونيو.

قال كامل باباييف: "إن لودفيك مكريتشيان وأليوشا خسروفيان كانا من بين الذين اضطهدونا أثناء أسرنا. عذبونا وقنطونا أثناء وجودنا في سجن شوشا. عذبونا بأبشع أشكال التعذيب، بعذاب ترك أثراً على جسدي. أطفأوا سجائر على جسدي ورسموا صليباً عليه".