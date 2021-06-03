40 عاماً تمضي على صدور صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية شريكة أذرتاج الاعلامية

بكين، 3 يونيو، أذرتاج

لقد مضت 40 عاماً منذ إطلاق صحيفة "تشاينا ديلي" (China Dialy) وهي صحيفة ذات النفوذ الصادرة باللغة الإنجليزية. شهدت الصحيفة التي نُشرت في 1 يونيو 1981 تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث تحولت من مطبوعة وطنية إلى منظمة إعلامية عالمية المستوى. في الوقت الحالي، تضم النسخة المطبوعة من الصحيفة أكثر من 350 مليون مشترك وقارئ على المنصات الرقمية.

قال الرئيس شي جين بينغ في رسالة التهنئة التي أرسلها إلى موظفي الصحيفة إن صحيفة "تشاينا ديلي" شهدت السنوات الأربعين الأخيرة من الإصلاح والتنمية في الصين وتعمل جاهدة لتعميق تبادل المعلومات والاتصالات مع مختلف البلدان.

يعد تشاينا ديلي أول منفذ إعلامي يطلق موقعاً إلكترونياً في الصين وقد اكتسب شعبية كبيرة في الخارج. لديها قراء في الخارج أكثر من الصين. بالتوازي مع الإصدار الرئيسي للصحيفة المنشورة في الصين، يتم نشر نسخ منفصلة في الولايات المتحدة (نيويورك) وأوروبا (لندن) وأفريقيا (نيروبي) وهونغ كونغ للدول الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن أذرتاج أقامت علاقات مثمرة مع صحيفة تشاينا ديلي المؤثرة، والتي تعلق أهمية كبيرة على التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام الأجنبية في نقل واقع أذربيجان وتطور بلدنا وإنجازاته إلى العالم والمحققة تحت قيادة الرئيس إلهام علييف. تم وضع أساس هذه العلاقات في عام 2018 خلال القمة الإعلامية الأولى لمنظمة شنغهاي للتعاون في بكين. في اجتماع للوفد برئاسة رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف مع إدارة الصحيفة، اتفق الطرفان على توسيع العلاقات.

وتجدر الإشارة إلى أن أذرتاج وتشاينا ديلي تتعاونان أيضاً بشكل وثيق في إطار منصة شراكة المعلومات الاقتصادية لمشروع "حزام واحد، طريق واحد". تم إنشاء المنصة التي شاركت في تأسيسها أذرتاج، بمبادرة من وكالة أنباء شينخوا الصينية.

تبث صحيفة تشاينا ديلي معلومات أذرتاج باللغة الصينية حول الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لأذربيجان وانتصارها في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً ويستمر هذا العمل بشكل منتظم.

بالإضافة إلى تبادل الأخبار، ينفذ الطرفان عدداً من المشاريع الفعالة والإنتاجية، بما في ذلك برامج تدريبية للصحفيين. حصلت أذرتاج على جائزة "الشريك الإعلامي الدولي الفخري 2019" من قبل صحيفة تشاينا ديلي لتعاونها الوثيق مع الصحيفة وتبادلها النشط للمعلومات بين البلدين ومشاركتها النشطة في المشاريع التي تنفذها الصحيفة.

شاهين جعفروف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بكين