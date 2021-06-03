باكو، 3 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0179 أورو EUR 1 2.0748 دولار أسترالي AUD 1 1.3159 روبل بلاروس BYN 1 0.6693 ريال برازيلي BRL 1 0.3349 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1258 كرون دنماركي DKK 1 0.279 لاري جورجي GEL 1 0.5291 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2191 دولار كندا CAD 1 1.412 دينار الكويت KWD 1 5.6502 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4124 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.1084 لاي مولدوفا MDL 1 0.0964 كرون النرويج NOK 1 0.205 زلوتي بولندا PLN 1 0.4656 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.452 دولار سنغافورة SGD 1 1.2852 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0615 ليرة تركيا TRY 1 0.1979 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2278 كرون التشيك CZK 1 0.0815 يوان الصين CNY 1 0.2662 جنيه إنكلترا GBP 1 2.4083 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5236 كرون السويد SEK 1 0.2054 فرنك سويسرا CHF 1 1.8921 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1528 ليرة لبنان LBP 100 0.1129 ين اليابان JPY 100 1.5498 بيسو تشيلي CLP 100 0.2372 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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