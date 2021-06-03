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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١١:٤١]

    باكو، 3 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0179

    أورو

    EUR

    1

    2.0748

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3159

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6693

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3349

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1258

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.279

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5291

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2191

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.412

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6502

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4124

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0854

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1084

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0964

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.205

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4656

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.452

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2852

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0615

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1979

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0622

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2278

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0815

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2662

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.4083

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5236

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2054

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8921

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1528

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1129

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5498

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2372

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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