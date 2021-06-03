اكتشاف مزارع النباتات المخدرة في أراضي قرى محررة من وطأة احتلال أرمينيا في أغدام

أغدام، 3 يونيو، أذرتاج

اكتشفت مزارع النباتات المخدرة في أراضي قرى محررة من وطأة احتلال أرمينيا في محافظة أغدام ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خاشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة أغدام.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 1500 عدد من شجيرات القنب بزنة عامة بلغت طنا واحدا و200 كغ في أراضي قرية خاجين دربند المحررة من الاحتلال و50 عددا من شجيرات القنب بزنة عامة بلغت 20 كغ في أراضي قرية علي أقالي المحررة من الاحتلال واقلعت من جذورها واحرقت.