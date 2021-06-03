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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين محطة "بناقدي" الفرعية للطاقة الكهربائية

    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٨]

    باكو، 3 يونيو، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تدشين محطة "بناقدي" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/6 كيلو فولت التابعة لشركة "أذر اينيرجي" المساهمة المفتوحة بعد إعادة بنائها.

    أفادت أذرتاج أن رئيس أذر اينيرجي بابا رضايف قدم معلومات إلى رئيس الدولة حول الاعمال المنفذة في المحطة الفرعية.

    وجاء فيها أن المحطة المبنية عام 1952م اعيد بناؤها إعادة شاملة تضمنت تجهيزها بالمعدات والالات الحديثة مع الإدارة الرقمية وأنظمة الحماية مع ربطها بنظام سكادا المحلية.

    بعد تفقد المحطة شغل الرئيس إلهام علييف محطة "بناقدي" الفرعية.

    كما احيط رئيس الدولة علما بالاعمال المنفذة في محطتي "صوقوفوشان 1" و"صوقوفوشان 2" بطاقة عامة بلغت 8ر7 ميجاواط المنتهية إعادة بناؤها في قصبة صوقوفوشان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين محطة "بناقدي" الفرعية للطاقة الكهربائية
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